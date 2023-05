Grasso racconta l’amicizia con Falcone agli studenti della Quasimodo

Gela. “Incontro con l’autore” è il titolo del progetto in cui sono stati coinvolti gli studenti dell’istituto comprensivo Salvatore Quasimodo nel corso della settimana. Un progetto che pone attenzione sull’importanza dei libri e sul confronto diretto su tematiche specifiche che gli studenti possono affrontare in modo trasversale alla didattica tradizionale.

Tra i tanti appuntamenti che l’istituto ha organizzato i ragazzi nel corso della settimana hanno avuto modo anche di incontrare e confrontarsi con l’autore del libro “Il mio amico Giovanni” Pietro Grasso ,già magistrato, presidente del Senato e presidente supplente della Repubblica Italiana.

Grasso che nella sua carriera professionale vanta anche la nomina a procuratore nazionale antimafia , ha parlato di legalità veicolando il messaggio attraverso uno dei suoi libri e l’amicizia nata con il giudice Giovanni Falcone .

“Parlare ai giovani di oggi che non hanno conosciuto gli orrori della mafia come noi ma che conoscono questo termine solo attraverso i libri ha un’importanza enorme perché in modo semplice possono capire quanto veramente conti la legalità, questa parola bellissima per cui in tanti hanno dato la vita, tra cui anche ,il mio amico Giovanni- ha dichiarato Grasso- Ho scelto di raccontare della nostra amicizia in questo libro perché tutti dovrebbero usare questo sentimento così forte per fare unione e lottare contro l’illegalità”