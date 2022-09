“Greco alleato con gli avversari di tre anni fa”, Di Cristina: “Con Schifani si torna indietro”

Gela. Una sanità cittadina vittima delle politiche del centrodestra e del governo Musumeci e un sindaco che ha scelto di allearsi con gli avversi di tre anni fa. Il Pd ha riportato sul palco del teatro “Eschilo” i punti fondanti di un percorso politico, che principalmente in questi ultimi due anni, sono stati capisaldi sia del partito cittadino che di quello provinciale. La scena se la sono presa il segretario provinciale Peppe Di Cristina, che corre per l’Ars, il vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e il candidato alla presidenza della Regione Caterina Chinnici. “Al sindaco Greco devo dire grazie per aver scelto di candidarsi con Lega e FdI, che erano gli avversari di punta tre anni fa”, ha detto Di Cristina. Il segretario è tornato su una sanità cittadina al collasso. “Questo centrodestra è interessato ai nomi e agli incarichi e non certamente alla salute dei cittadini. L’ospedale l’hanno trasformato in una grande astanteria”, ha detto. Provenzano è stato subito diretto. “La Sicilia non può rischiare di eleggere un presidente convolto nel maxi processo Montante. Io sono garantista e spero che possa chiarire la sua posizione. Ma se venisse condannato? Cosa facciamo? Andiamo di nuovo al voto”, ha detto riferendosi al candidato del centrodestra Renato Schifani. L’ex ministro per il Sud ha poi rivendicato il ruolo del partito e del suo dicastero per il Contratto istituzionale di sviluppo e le Zes, che sono strumenti necessari in un territorio in crisi come quello locale. “La città ha bisogno di rappresentanza”, ha continuato Di Cristina, davanti ad una platea sicuramente folta e alla presenza non solo dei dirigenti del partito, ma anche di cittadini e di sostenitori di altri Comuni. “Con Schifani si torna indietro – ha aggiunto Di Cristina – la soluzione non sono i cinquestelle, che sono stati capaci di governare pure con la Lega”.