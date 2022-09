Licenziamenti Tekra, Una Buona Idea: “Prorogare il servizio a tutela degli operai”

Gela. “Il sindaco proroghi subito il servizio a Tekra, tutelando i lavoratori e le attività di raccolta rifiuti che non possono essere fermate”. Il gruppo di “Una Buona Idea” considera impellente un intervento del primo cittadino, per non far montare la tensione sociale, con i lavoratori di Tekra, come abbiamo già riportato, che hanno ricevuto i provvedimenti di licenziamento. L’azienda campana non intende proseguire oltre fine mese, quando scade anche l’ultima proroga. Il passaggio ad Impianti Srr, per l’avvio del servizio in house, non è stato ancora formalizzato. I lavoratori sono molto preoccupati.