Legittimo l’incarico ad Asaro alla guida della procura di Marsala, Tar respinge il ricorso

Roma. La nomina a procuratore capo a Marsala è pienamente legittima. Il Tar Lazio ha confermato la decisione formalizzata sul finire dello scorso anno dal Csm e che ha permesso al magistrato Fernando Asaro, per anni alla guida della procura locale, di ottenere l’incarico proprio a Marsala. I giudici amministrativi non hanno accolto il ricorso avanzato dal magistrato Massimo Palmeri, alla testa della procura di Enna. Nessuno dei motivi avanzati dai legali dello stesso Palmeri ha sortito un convincimento diverso da parte del Tar Lazio. Per i giudici capitolini, infatti, tutti i parametri sono stati rispettati dal Csm. Asaro ha lasciato la procura locale ad inizio anno per trasferirsi negli uffici marsalesi, dopo le esperienze a Palermo e a Caltanissetta (anche in procura generale). In base alla sentenza rilasciata dal Tar Lazio, il Csm ha compiuto un’attenta disamina prima di formalizzare l’incarico, prendendo in considerazione, tra gli altri parametri, quello dell’esperienza maturata da Asaro alla Direzione distrettuale antimafia. “Il Csm formulava un giudizio discrezionale (logico e non contraddittorio) – scrivono i giudici – di prevalenza rispetto al bagaglio di conoscenze del ricorrente. Difatti, seppur sinteticamente, l’organo di autogoverno evidenziava alcuni importanti risultati conseguiti durante la propria attività dal controinteressato, nonché la maggiore varietà di funzioni svolte: si tratta, evidentemente, di elementi che dimostrano coerentemente la maggiore attitudine direttiva e che prevalgono su quelli allegati dal ricorrente”. Per i giudici del Tar, è stata decisiva la lunga formazione di Asaro sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata, raggiunta lavorando in uffici di aree territoriali fortemente interessate dalla presenza dei clan.