“Gt3isti challenge”, esordio ad Imola di Massimo Caci nel club esclusivo Porsche

I test a Imola, alla guida della “Gt3”, messa a disposizione dal team “Super Lap”, retto dal pilota Walter Palazzo e Livia Magnano, hanno permesso a Massimo Caci di ipotecare la sua adesione all’esclusivo challenge Porsche nella specialità “time-attack” che aprirà i battenti a marzo del prossimo anno, dal circuito del Mugello. Seguiranno Misano, Red Bull Ring e Monza appunto, per chiudere a Imola e Misano. “E’ stato entusiasmante avere pilotato una Porsche 911 Gt3 nel mio esordio a Imola – ammette Massimo Caci – Con il supporto di Walter Palazzo ho studiato i punti di staccata e sono impegnato a cercare di mettere alla frusta questo bolide della cavallina di Stoccarda. Non è semplice trovare il limite di una 911 pensata per la pista. Ho tempo per migliorare. Con un occhio al cronometro – conclude Massimo Caci – sarò impegnato in altri test, anche in Sicilia”. La scorsa settimana Massimo Caci è tornato ad Imola ma con una Porsche Cayman Gts sempre del team catanese “Super Lap”. Si ripeterà domenica, ma nell’agrigentino, in occasione del suo cinquantesimo compleanno.