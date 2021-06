“Guardiani della costa” puliscono la spiaggia, “dobbiamo impegnarci a difesa del mare”

Gela. I “guardiani della costa” dell’istituto “Morselli” sono ritornati in azione, lungo il tratto che va dalla foce del torrente Gattano, fino a Montelungo. Studenti e insegnanti hanno ripulito il vasto arenile, alla fine raccogliendo non meno di 350 chili di rifiuti, tra plastica, materiali di risulta, bottiglie, vecchie reti da pesca, pneumatici e resti di ogni tipo. Ieri, sono state lunghe ore di lavoro per i volontari, che così hanno voluto celebrare la giornata mondiale degli oceani. Almeno quaranta sacchi di rifiuti testimoniano come ci sia ancora tanto da fare per il rispetto dell’ecosistema marino.