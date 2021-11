Guasto elettrico a Settefarine, blackout si protrae da diverse ore

Gela. Da ore vanno avanti disservizi elettrici, a Settefarine. Residenti di via Mendelsohn e via Modigliani, si trovano in una situazione molto difficile, con un totale blackout elettrico. Gli interventi sono iniziati, praticamente questa mattina, ma fino a poche ore fa il guasto non era risolto. C’è chi si è spinto anche a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, che alla fine non sono giunte sul posto.