L’accusa di frode su perizie tecniche, c’è la prescrizione per un professionista

Gela. Il tempo trascorso ha fatto decorrere la prescrizione, accertata dal giudice Miriam D’Amore. Si è concluso con il “non doversi procedere” il giudizio nei confronti dell’architetto Saverio Palumbo, che fu toccato dall’indagine, partita dopo la denuncia sporta dall’ex cliente di due professionisti. L’ipotesi era che l’architetto avesse rilasciato delle perizie tecniche “aggiustate”, solo per attestare un valore superiore di alcuni immobili, così da far lievitare le parcelle richieste dai professionisti. Sulla vicenda si sono aperti due procedimenti. Nel caso dell’architetto, che ha sempre escluso irregolarità, è maturata la prescrizione. Le perizie erano state richieste in una procedura civilistica per il riconoscimento del diritto di proprietà per usucapione su alcuni immobili, presenti in città.