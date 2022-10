Hanno tentato un colpo in un cantiere, due arresti: oggi davanti al giudice

Gela. Sono stati fermati subito dopo aver tentato di entrare in un cantiere, pare forzando l’area di accesso. Questa mattina, Giuseppe Palmeri e Angelo Pepe, difesi dall’avvocato Vincenzo Vitello, si sono presentati davanti al giudice per il rito direttissimo. La difesa ha preannunciato l’intenzione di scegliere un rito alternativo. Il pm Sonia Tramontana ha chiesto la conferma delle misure. Gli arresti sono stati convalidati. Per Palmeri sono stati disposti i domiciliari. Restrizioni affievolite invece per Pepe. Un mezzo che avevano a disposizione è stato dissequestrato.