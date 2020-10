Hashish e marijuana nell’auto, arrestato giovane panettiere di Riesi: è ai domiciliari

Riesi. I carabinieri della stazione di Riesi, insieme a quelli della Compagnia di intervento operativo di Palermo, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Reparto territoriale di Gela, hanno arrestato in viale Sardegna un 24enne incensurato, panettiere. E’ stato sorpreso in possesso di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver fermato per un controllo l’auto sulla quale stava viaggiando da solo, hanno subito notato che fosse piuttosto nervoso. E’ scattata la perquisizione dell’auto. Nascoste sotto il sedile del lato passeggero, c’erano una busta termosigillata con 58 grammi di marijuana e un’altra con circa 71 grammi di hashish. Nel cofano e in altre parti della vettura, erano nascosti complessivamente 3.500 euro.