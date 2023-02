I comitati di quartiere in giunta, scelta ricade su Terlati: l’ultima parola spetta a Greco

Gela. I comitati di quartiere, seppur non in maniera compatta, rispondono alla proposta del sindaco Lucio Greco. Indicheranno Salvatore Terlati per un ingresso in giunta. E’ stato proprio l’avvocato Greco, la scorsa settimana, a chiedere un coinvolgimento diretto. L’intento del primo cittadino, inoltre, sarebbe di avviare un percorso di istituzionalizzazione dei comitati, che ancora oggi sono spesso portati avanti in modo piuttosto autarchico. Quello di Terlati era il nominativo più gettonato, già la scorsa settimana. In questo periodo ha ricoperto il ruolo di coordinatore e in più occasioni non ha lesinato pesanti critiche alla linea dell’amministrazione. I comitati non hanno mai nascosto che troppo spesso i quartieri risultano lasciati al loro destino, senza manutenzioni e servizi di base. Come era prevedibile non tutti hanno ritenuto opportuno rispondere alla chiamata del primo cittadino. Pare che abbiano scelto di non sostenere la decisione di entrare in giunta i rappresentati di comitati di quartiere come San Giacomo, Ospizio Marino e Carrubbazza. Greco ha lanciato la proposta ritenendo che proprio dai rappresentanti dei quartieri possano arrivare indicazioni precise sulle necessità che si riscontrano in tante zone della città, anche se le risorse attuali di Palazzo di Città sono vincolate da una crisi finanziaria, ancora priva di un vero esito.