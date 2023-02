Titolo italiano nel salto in lungo per Salvo Bianca

Gela. Si aggiunge un altro trofeo nel palmares del giovane Salvo Bianca nei campionati italiani di Fispes e Fisdir svolti ad Ancona. Il gelese infatti, ha conquistato il titolo italiano di salto in lungo, affermando ancora una volta il suo talento.

Anche un po’ di sfortuna però per Bianca, che durante la gara dei 60 metri ha accusato un risentimento muscolare che l’ha messo fuori gioco, costringendolo ad accontentarsi della seconda posizione in batteria. Il dolore l’ha costretto a stare ai box anche per il giorno dopo, in cui Bianca avrebbe dovuto gareggiare per la finale della gara dei 60 metri e soprattutto per quella di salto in alto, in cui era tra i favoriti.