I renziani ritornano su Migliore, è candidato all’Ars: chiusa la lista del “terzo polo”

Gela. Alla fine, un ritorno di fiamma proprio nel rush conclusivo. I renziani di Italia Viva tornano dove erano partiti. Il candidato locale sarà Carmelo Migliore. Sembrava destinato a chiudere con i cuffariani della Nuova Dc (nonostante l’iniziale scelta di Iv), che però hanno preferito virare sul Pino Federico, fresco del no recapitatogli dai vertici di Fratelli d’Italia. Il “terzo polo” in città conta su Migliore, in quota Italia Viva. Nella lista, ci sono anche l’altra renziana Giuliana Di Prima e l’ex sindaco di Mazzarino, Vincenzo D’Asaro, che ritorna in campo per l’Ars sotto le effigie di Azione, con Carlo Calenda.