I sostenitori di De Luca si organizzano, “avremo una nostra lista alle amministrative”

Gela. I sostenitori del parlamentare regionale e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, saranno alle amministrative. Lavorano alla lista, come spiega il coordinatore cittadino Marco Maniglia. Lo stesso coordinatore, di recente, ha preso parte all’agorà politica, con le forze progresiste, civiche e moderate. “Gela prima di tutto” è il movimento associato a Sud chiama Nord, fondato da De Luca. “L’esperienza politico-amministrativa tracciata dal nostro leader Cateno De Luca ci spinge a voler portare la stessa rivoluzione che lui ha portato nei Comuni che ha amministrato, anche a Palazzo di Città. Una burocrazia lenta che allontana il progresso e spesso lo scansa, una classe politica che quasi sempre getta fumo negli occhi ai cittadini che attendono risposte – dice Maniglia – una crisi finanziaria in corso che non ha ancora del tutto dispiegato i propri effetti ma soprattutto la tendenza sempre eterna a mettere in cassaforte il potere per il solo fine di possederlo, senza mai spenderlo, davvero, per la città.Questo scenario e l’interesse dei cittadini sul metodo De Luca, che ha sempre portato la rivoluzione, ci spingono ad essere presenti in città per le prossime amministrative”.