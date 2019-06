Il Comune colpisce l’Aias, dopo 40 anni tagliato il trasporto disabili

Gela. Dopo 40 anni l’Aias è costretta ad interrompere il servizio di trasporto dei pazienti. La struttura di Borgo Manfria diretta da Anna Maria Longo non ha potuto fare altro che diramare la notizia ai familiari, letteralmente scossi dal rischio di dovere lasciare i loro figli a casa con il pericolo concreto di perdere anche il diritto alle cure. Tra tutte Maria Catania, è scoppiata in lacrime perché preoccupata di dovere negare le cure ai propri figli dopo oltre dieci anni di assistenza professionale sfociata in miglioramenti dello stile di vita. “Da lunedì il trasporto sarà sospeso – spiega Maria Catania -. Fermarsi significa non garantire più progressi ai miei figli. L’amministrazione deve ripristinare il servizio destinato a tutti i disabili”.