Il film del 2020, cosa ci lascia l’anno che sta per finire

Il 22 settembre intanto al Vittorio Emanuele parte il primo sopralluogo per la nuova terapia intensiva realizzata con fondi Eni. I lavori per la realizzazione del nuovo reparto e del pronto soccorso infettivo logico sarebbero dovuti partire entro la fine di quest’anno ma, per il momento vanno ad ingrassare il già corposo elenco delle incompiute 2020.

L’otto ottobre Gela si trasforma nel Far West. Al Gb oil una rissa tra due fazioni di giovani, iniziata per un apprezzamento di troppo finisce nel sangue quando Paolo Di Giacomo, il fratello di una delle ragazze coinvolte nella rissa, si fa largo in una selva di poliziotti e carabinieri, e fa fuoco sull’uomo che aveva iniziato la discussione, un licatese quarantaduenne che viene raggiunto da 5 colpi all’addome e alle gambe, prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine.

Il 29 ottobre anche Gela registra tumulti in piazza come già successo nel resto d’Italia. Tutto nasce da una manifestazione organizzata dai commercianti per protestare contro le misure anti contagio del Governo, ma poi Gilet arancioni, negazionisti anti covid e una trentina di facinorosi sporcano la protesta spontanea dei commercianti, che abbandonano la piazza. Alta tensione con le forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Sassi e petardi contro i poliziotti, i carabinieri e giornalisti, e quella che doveva essere una manifestazione pacifica per rivendicare diritti legittimi si trasforma in un’occasione persa.

Intanto a Novembre è boom di contagi, si arriva quasi a quota 800 e per la città è rischio Zona Rossa.

A dicembre riesplode l’emergenza rifiuti, le discariche abusive aumentano e una addirittura arriva a bloccare la strada di accesso al Castelluccio. Nel frattempo esplode il caso “Morselli” quando viene fuori che la consigliera di maggioranza sarebbe stata multata per abbandoni illecito di rifiuti a Manfria. La consigliera si difende, l’amministrazione fa quadrato, ma molti cittadini si ribellano e lanciano un petizione sul web per chiederne le dimissioni. E il caso diventa anche un affare politico.

Il 23 dicembre il 2020 da probabilmente il suo ultimo colpo di coda con il terremoto. Il sisma arriva poco dopo le 21, con epicentro nel ragusano, ma anche in città la scossa si sente e tante persone si precipitano in strada spaventate. Tanta paura ma per fortuna nessun danno a cose o persone.

Il 2020 sta tutto in questo racconto anche se l’ultima istantanea che ci regala è quella del vaccino anti covid.

Il 30 dicembre è partita ufficialmente la campagna vaccinale in Sicilia. Dal prossimo 4 gennaio partiranno le vaccinazioni anche presso il Sant’Elia di Caltanissetta, dove stanno per arrivare dal Belgio 975 dosi del vaccino per il Covid prodotto dalla Pfizer, mentre altre 975 arriveranno dopo la prima settimana di gennaio. Nella struttura nissena son già stati installati gli Ultra – Freezer.

La strada è ancora lunga, e se tutto andrà come sperato i vaccini dovrebbero arrivare a garantire l’immunità di gregge (e quindi la fine dell’epidemia) per il prossimo autunno. Ma se non altro, sembra che finalmente il vento stia cambiando. Ed è questo il migliore augurio che possiamo farci per questo 2021 che sta per iniziare.