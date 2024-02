Il Gela affonda in casa al 91′ ma le colpe partono da lontano

Gela. I nodi prima o poi vengono al pettine ed avere deciso di non fare mercato a dicembre porta a questo genere di risultati. Seconda sconfitta consecutiva per il Gela, terza allo stadio Presti. Questa volta a passare è il Milazzo, che segna nel recupero con il neo entrato Scolaro, complice una svista difensiva.

Fausciana, in tribuna squalificato, è costretto a ridisegnare la squadra per via di sei assenze forzate. Ne nasce un 3-5-2 inedito con Longo al suo debutto nella difesa a tre ed un attacco senza punta centrale formato da D’Agosto e Lo Giudice. Ne nasce una partita priva di emozioni, con il Milazzo compassato che non approfitta dell’emergenza del Gela.

Primo tempo con pochi squilli. Il taccuino si sporca al 25’ per l’occasione di D’Agosto su assist di Tomaino (tra i pochi da salvare insieme a Gambuzza) ed al 43’ quando Alves tenta l’eurogol dai 40 metri senza fortuna. Il Milazzo? Solo un colpo di testa di Ten Lopez al 44’.

Nel secondo tempo il Gela torna al classico 4-3-3. Fuori Longo, con Trentacoste e Azzolina a completare la difesa a quattro, con Signatè punta centrale. Partita più vivace ma si vede solo il Milazzo. Al 14’ Presti calcia da fuori area e sfiora il gol. Lo stesso si ripete al 22’ su erroraccio di Di Martino che si fa perdonare smacciando l’esterno destro. Al 26’ traversa alta di Agolli su angolo. Al 32’ girata di La Spada in sospetto fuori gioco e quando la partita sembrava destinata allo 0-0 arriva la zampata di Scolaro su errore di Tuvè.