Il Milan cade contro il Napoli, l’Inter vola a +9

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan frena, il Napoli prosegue la sua rincorsa. Il posticipo di San Siro regala tre punti ai ragazzi di Gattuso, che con una solida prestazione battono i rossoneri, “provati” dopo l’Europa League, per 1-0, grazie alla rete di Matteo Politano. Il Napoli si conferma un vero e proprio tabù per il Milan che tra le mura amiche, in campionato, non trova il successo contro i partenopei da quasi sette anni (ultima volta 14 dicembre 2014). Ma, dato ancor più importante, con questa sconfitta ora sono nove i punti di ritardo dalla capolista Inter. Primo tempo piuttosto bloccato con il Napoli che fa la partita e il Milan che si chiude per poi ripartire sfruttando i buchi difensivi dei partenopei. Ma le occasioni più importanti sono tutte degli ospiti che più volte impegnano Donnarumma nel primo quarto d’ora. Prima la parata su un tiro di Insigne deviato dalla difesa rossonera, poi una grande risposta su un tentativo in area di Zielinski. Soltanto nel secondo tempo il Napoli riesce a sbloccare la gara con un gol di Politano. Dopo quattro minuti dall’inizio della ripresa, Hysaj dà il via a un contropiede fulminante concluso dall’ex Inter che batte Donnarumma con un destro che termina sul secondo palo per lo 0-1.Il Milan prova a rispondere soprattutto con Rebic che prima inventa per Leao, che cestina da due passi, poi con una girata di testa impegna Ospina in un riflesso prodigioso. Nel finale tanto caos con un sospetto rigore per un contatto tra Bakayoko e Rebic non concesso da Pasqua nemmeno dopo averlo rivisto al Var e un’espulsione diretta proprio per il croato del Milan per proteste e insulti all’arbitro dopo un contrasto con Di Lorenzo. Pochi squilli che non colpiscono i partenopei che escono da San Siro con il quarto risultato utile di fila proseguendo, nel migliore dei modi, la rincorsa all’Europa che conta. Per il Milan, invece, ora è tempo di rivedere i piani: nove punti di distacco dall’Inter, la Juventus è in scia ma il pensiero va all’Europa League e al ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester United.(ITALPRESS).