Il sospetto che volesse uccidere la moglie, cadono accuse contro anziano: indagine archiviata

Gela. Alcune segnalazioni, mesi fa, fecero maturare il sospetto che un anziano (ottantaseienne) avesse forse intenzione di uccidere la moglie, una donna di ottanta anni, o comunque di causarle gravi conseguenze fisiche. Alcuni residenti della zona, nella quale risiedono i coniugi, segnalarono strani episodi. Addirittura, il tentativo da parte dell’anziano di far precipitare la consorte giù dal balcone di casa. Accuse che adesso sono del tutto escluse. L’indagine nei suoi confronti è stata archiviata. Già lo scorso dicembre, assistito dall’avvocato Joseph Donegani, l’anziano, interrogato dai carabinieri, spiegò che in realtà stava cercando in tutti i modi di far recedere la moglie da intenti suicidi. La donna soffre di turbe psichiche e in più occasioni si sarebbe inflitta ferite, tentando anche di togliersi la vita.