Il Volley Gela ritrova la vittoria, 3-0 contro Sommatino

Nel terzo set salgono inizialmente in cattedra le avversarie, andando in vantaggio anche di 6 punti sul punteggio di 17-23. Da lì in poi parziale di 9-1 per le biancazzurre. Le gelesi sono brave a non mollare la presa e recuperano con carattere, portando a casa anche il terzo parziale per 26-24. Primo posto consolidato in attesa dei playoff, con la qualificazione che è già stata ipotecata.