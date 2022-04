Immobili abusivi, convocati anche i dirigenti: su regolamento possibili emendamenti

Gela. Prima di ritornare in aula consiliare, ci sono aspetti da chiarire e saranno proposti emendamenti sul regolamento per la gestione degli immobili abusivi. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha convocato, per martedì pomeriggio, una riunione dei capigruppo. Sul tavolo, ci sarà appunto il regolamento, atteso da circa due anni ma che anche a fine marzo l’aula non è riuscita a votare. L’intenzione che emerge, anzitutto dalla maggioranza, è di avere più certezze sulla disciplina che regola la materia. In vista della riunione, la convocazione è stata inoltrata ai dirigenti dei settori urbanistica (Emanuele Tuccio) e patrimonio (Simonetta Guzzardi). Già a fine marzo, in aula consiliare, il dirigente Guzzardi e il segretario generale Loredana Patti hanno spiegato che non possono esserci variazioni rispetto alla normativa sulla gestione degli immobili non in regola. Il diritto a rimanerci può essere riconosciuto solo a chi vive in immobili realizzati entro il marzo del 1992. La maggioranza vorrebbe invece vagliare ipotesi di emendamento per cercare di estendere questo tipo di soluzione, rispetto ai periodi successivi. L’obiettivo prioritario dell’assise civica è di evitare che chi vive in abitazioni non in regola sia costretto a doverle perdere. Gli spazi di manovra, anche a seguito del dibattito iniziato in consiglio, non sembrano molti e la disciplina di settore non può essere variata. Il confronto tra i capigruppo, lo stesso Sammito e i dirigenti servirà a mettere insieme proposte che possano avere basi normative valide. Il tema è molto delicato e sulla gestione degli immobili abusivi l’attenzione della procura è sempre stata alta. I consiglieri, tra gli altri punti, cercheranno di avere una maggiore contezza dell’entità effettiva del complesso degli immobili abusivi, che in città ha percentuali ancora tra le più elevate di tutta l’isola. “E’ un confronto utile – dice Sammito – valutando insieme ai dirigenti, avremo modo di arrivare a proposte che poi in aula possano avere i presupposti per essere approvate”.