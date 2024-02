Immobili comunali di viale Mediterraneo per attività commerciali, Casciana: “Una visione nuova”

Secondo il consigliere, si potrebbe rafforzare la proposta con la previsione di agevolazioni sui canoni. “Si potrebbe pensare a tariffe agevolate per sostenere l’insediamento di attività in immobili di proprietà municipale. Basti pensare alla strategia dei canoni calmierati che prevede la riduzione progressiva per i primi anni di sottoscrizione della concessione: 50 per cento il primo anno, 30 per cento il secondo anno, 10 per cento il terzo anno e a regime dal quarto anno, per dare forza all’avvio di progetti imprenditoriali, ridurre i costi a carico, liberare risorse che possono essere utilizzate per investimenti e lavoro. Nuove attività vogliono dire, lavoro, nuovi servizi al cittadino e una maggiore valorizzazione di Viale Mediterraneo – aggiunge – strategie che abbiano come obiettivo la rigenerazione dello spazio urbano nel suo complesso, nonché la valorizzazione del patrimonio costruito attraverso un ragionamento sul ruolo che le attività commerciali possono svolgere quale elemento capillare nel contesto urbano e in particolare sul rapporto che lega a doppio filo la vitalità del commercio locale con la qualità dello spazio pubblico con cui si interfaccia. Rivitalizzazione e valorizzazione di spazi publici attraverso il commercio locale. L’intento sarebbe una migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare comunale presente in una strada che riveste un valore storico. A tal proposito mi riservo di iniziare azioni che porteranno ad impegnare l’ amministrazione”.