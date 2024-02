Pioli “Penso ai 3 punti con il Frosinone non alle voci”

MILANO (ITALPRESS) – “Non mi danno fastidio, magari mi annoiano un pò. Nel calcio di oggi però funziona così. Quello che conta è che io e i giocatori siamo concentrati per fare del nostro meglio sino alla fine della stagione: il resto non mi interessa”. Così Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della gara in trasferta contro il Frosinone, a proposito delle voci relative alla panchina rossonera e al possibile arrivo di Antonio Conte. L’allenatore è concentrato sul match con i ciociari: non vuole distrazioni e non vuole pensare nemmeno a Inter-Juve. “La squadra è consapevole del momento e delle situazioni che vanno migliorate. Allo stesso tempo è consapevole del fatto che la stagione è ancora lunga e che quindi possiamo toglierci ancora diverse soddisfazioni. Inter-Juve? Noi dobbiamo pensare alla gara contro il Frosinone, che sta facendo bene e che propone un calcio aggressivo. Bennacer? Può darci tanto sul piano dell’intensità. Ha avuto un infortunio durante la Coppa d’Africa. Non è al meglio ma sarà con noi per darci una mano”, ha spiegato Pioli.”Nella gara di domani dobbiamo cercare di fare di tutto per vincere. Vogliamo tornare da Frosinone con i tre punti. Il mercato? Non è arrivato un altro difensore per un semplice motivo: cercavamo un giocatore di livello e pronto e non si sono create le possibilità per trovarlo in giro. Pellegrino è andato via perchè ha bisogno di giocare. Il centrocampo? Con il ritorno di Bennacer siamo al completo”, ha aggiunto il tecnico del team rossonero. “La squadra che ho mi piace molto: le aspettative sono alte. A oggi abbiamo segnato cinque gol in più rispetto allo scorso anno e ne abbiamo subiti 5 in meno. Siamo ambiziosi: vogliamo provare a vincere più partite possibili. Poi alla fine si tireranno le somme. Credo molto nei miei giocatori. I confronti che abbiamo avuto questa settimana mi hanno confermato che abbiamo un gruppo unito e forte anche mentalmente”, ha concluso Pioli.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).