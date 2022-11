Immobili comunali, obiettivo è l’accordo quadro per le manutenzioni: interventi in via Caserta

Gela. Con gli atti finanziari “congelati”, in attesa del completamento delle verifiche in atto, programmare interventi di manutenzione, anche di base, non è affatto semplice. Questo capitolo, però, rimane prioritario a Palazzo di Città, soprattutto per quanto riguarda gli immobili comunali che hanno necessità di essere adeguati. L’obiettivo è concludere un accordo quadro, sul modello di quelli stilati per la viabilità cittadina e le scuole. Anche sugli immobili comunali, infatti, si sta cercando di definire un contratto complessivo, con affidamento ad un’unica azienda. Senza gli strumenti finanziari, però, non è possibile assumere impegni economici consistenti. Per ora, la priorità va alle attività che devono essere eseguite prima possibile. Tra queste, ci sono interventi in programma in alcuni immobili di via Caserta, già dello Iacp.