Immobili confiscati dopo indagini di mafia, una richiesta per l’affidamento: è di “Casa Rosetta”

Gela. È uno dei primi casi, dopo anni di stasi quasi totale. È andato a buon fine l’avviso esplorativo pubblico per l’affidamento di alcuni beni già confiscati in procedure a carico di soggetti ritenuti, anche con sentenze, vicini ai clan. L’avviso è stato rilasciato nelle scorse settimane, dopo un lavoro svolto dal settore patrimonio coordinato dall’assessore Antonio Pizzardi. Sono tanti i beni confiscati, trasferiti nel patrimonio del Comune. Ad oggi, l’iter dell’affidamento per fini sociali non ha mai dato troppi risultati. La prefettura monitora con molta attenzione e il sindaco Lucio Greco ha più volte partecipato a tavoli ufficiali. L’avviso ha ad oggetto beni confiscati a Salvatore Murana. L’unica richiesta pervenuta entro i termini stabiliti è quella dell’associazione “Casa Rosetta” che si occupa del recupero dalle dipendenze e di sostegno e riabilitazione per diversamente abili. Gli uffici comunali hanno vagliato l’istanza pervenuta. Negli scorsi mesi, a seguito di riunioni e contatti, c’era stato l’interesse del comitato della Croce Rossa che però non ha partecipato all’iter con l’avviso.