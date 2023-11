“Per salvare altre vite”, al Vittorio Emanuele donati organi di una paziente

Gela. Oggi, presso l’ospedale Vittorio Emanuele si è verificato un nobile gesto di altruismo e solidarietà che ha visto coinvolta la famiglia di una paziente ricoverata per un’emorragia cerebrale. I familiari hanno preso la coraggiosa decisione di donare gli organi (fegato-reni e cornee) della persona cara, offrendo così una preziosa speranza di vita ad altri pazienti in attesa di un trapianto. Il lavoro svolto dall’equipe medica ed infermieristica è stato eccezionale e ha dimostrato la dedizione e la professionalità del personale dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Numerose figure si sono unite in un coordinamento senza precedenti per garantire il successo di questa importante operazione. Il personale del coordinamento locale per la donazione degli Organi e Tessuti (Dott Giuseppe Provinzano e Dott. Salvatore Nigito) ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione della procedura di donazione, garantendo che tutto fosse eseguito secondo le normative e nel rispetto dei desideri della famiglia. Il personale del reparto di Rianimazione ha offerto un’assistenza ineccepibile, dimostrando un impegno straordinario nel garantire il massimo comfort e la massima cura durante il difficile periodo di ricovero. Il coinvolgimento del personale del Gruppo Operatorio (dott. Luciano Morselli, dott. Giuseppe Calabrese, dott. Salvatore Bunetta) è stato essenziale, e l’attivazione di un collegio medico, presieduto dal Direttore della Neurologia del S.Elia Dott. Michele Vecchio, il Dirigente della Direzione Medica di Presidio Dott. Vincenzo Abate, Il Medico Rianimatore, dott.ssa Maria Celestri ed il Tecnico di Neurofisiopatologia. dott. Luca Romano, ha garantito un approccio multidisciplinare e altamente specializzato a ogni fase del processo. Il contributo della Cardiologia, della Radiologia e del personale del Laboratorio Analisi ha completato il quadro, assicurando una valutazione completa e approfondita degli organi da donare. La supervisione del Centro Regionale per i Trapianti ha svolto un ruolo chiave nel coordinamento e nell’assicurare il rispetto delle procedure e delle normative vigenti.