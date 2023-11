In consiglio approvate due variazioni di bilancio, servirà nuovo confronto su comitati di quartiere

Gela. Due variazioni di bilancio, per il servizio tecnico del piano di zona e per il fondo destinato al sostegno agli amministratori vittime di intimidazioni, approvate in serata dall’assise civica. Rispettivamente, per 15 mila euro e 29 mila euro. Niente di fatto, invece, sulla modifica al regolamento dei comitati di quartiere. La commissione affari generali, presieduta del consigliere Marina Greco, ha portato in aula la proposta di modificare il limite numerico riferito agli abitanti di una determinata zona, così da agevolare la costituzione di comitati di quartiere. Di fatto, si prevede di depennare la soglia dei novemila abitanti. Un’iniziativa che però ha lasciato parecchio freddi soprattutto i precedenti componenti della stessa commissione, che già avevano rilasciato il regolamento, con precisi criteri. Così, l’ex presidente Vincenzo Casciana e il civico Davide Sincero (a sua volta già membro della commissione affari generali) hanno chiesto spiegazioni, sottolineando che se passasse la modifica si andrebbe verso una sorta di liberi tutti, con la possibilità di costituire comitati senza troppe limitazioni. Da anni, la questione è dibattuta e una vera e propria regolamentazione non ha mai preso piede. E’ capitato che per lo stesso quartiere ci siano stati più comitati e più presidenti. Manca una perimetrazione chiara e anche su questo si è dibattuto in aula.