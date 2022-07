In municipio settori in difficoltà, poco personale per gli uffici: assunto un funzionario

Gela. In tempi sicuramente difficili, a causa di personale ridotto ai minimi termini, a Palazzo di Città arriva un nuovo funzionario. L’assunzione è stata effettuata a termine, per tre anni, ed è stata possibile per il tramite del concorso pubblico legato al programma complementare Pon “Coesione sud”. Il funzionario individuato, che ha accettato l’incarico, è il modicano Marcantonio Terranova. Andrà a ricoprire il ruolo di funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo. Gli uffici comunali sono in evidente difficoltà, con poco personale e con carichi di lavoro sempre maggiori. I concorsi per nuove assunzioni sono stati banditi ma le procedure si sono dimostrate più complesse del previsto e anche i tempi si sono inevitabilmente prolungati, anche se l’amministrazione comunale vorrebbe arrivare a chiudere il cerchio entro la fine del mandato. In base al provvedimento che conferisce l’incarico al nuovo funzionario, sarà proprio lui ad occuparsi di supporto alla programmazione e alla pianificazione. Interverrà, più in generale, nella gestione, nella rendicontazione e nel controllo, anche rispetto alle tante linee di finanziamento aperte dall’amministrazione comunale. Un’assunzione che non risolverà certamente ogni problema né potrà coprire tutti i vuoti che si registrano in municipio, ma è comunque un altro tentativo di sfruttare soluzioni concesse all’ente. Da qualche mese, sempre per il tramite di una procedura ad evidenza pubblica, si è insediato il dirigente al settore ambiente Fabio Filippino.