Ex discariche, Comune non sarà più soggetto attuatore: Lorefice, “si è perso tempo”

Gela. In totale, sono circa trenta milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza di due bombe ecologiche, le ex discariche industriali di Cipolla e Marabusca. Le procedure stanno però risentendo di più criticità, nonostante la conferma dei finanziamenti, con il sì anche del ministero della transizione ecologica. Non sarà più il Comune ad operare come soggetto attuatore, coordinando tutte le fasi. Di fatto, a Palazzo di Città non è stato possibile individuare un rup che potesse occuparsi delle due procedure, certamente molto complesse. Le aree di Cipolla e Marabusca sono state compromesse, nel tempo, proprio dallo smaltimento di sostanze altamente pericolose e di idrocarburi, che hanno intaccato i sottosuoli. I finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale sono destinati ad assicurare i primi interventi di messa in sicurezza, mentre per la bonifica complessiva servirebbero cifre sicuramente più consistenti. Palazzo di Città e il settore ambiente hanno dato comunicazione alla Regione, anche nel corso di un recente tavolo. A Palermo, per evitare nuovi stop prolungati, è stato predisposto un interpello, che scadrà il prossimo 5 luglio. E’ destinato ad individuare un funzionario che possa seguire le procedure per le ex discariche. Già un anno fa, si era posta l’incognita della progettazione, per l’assenza in Comune di personale specializzato in questo tipo di interventi. “Devo dire che il Comune ha fatto perdere almeno un anno – dice il senatore Pietro Lorefice – alla fine, c’è stata la rinuncia ad essere soggetto attuatore, come invece previsto negli accordi di programma sottoscritti. Almeno questa volta, la Regione si è dimostrata celere e ha provveduto con l’interpello. Però, con fondi così importanti e per procedure attese da decenni, non si può rischiare di andare incontro ad un fermo così lungo, mettendo a rischio i finanziamenti”.