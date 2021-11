In rianimazione dopo un intervento di routine, dramma per un 42enne: presentata denuncia

Gela. Doveva essere un intervento di routine, da effettuare nel nosocomio di Comiso. Un quarantaduenne gelese, però, è finito in rianimazione, anche con la necessità di essere intubato. Tutto è iniziato lunedì e solo nelle ultime ore ha ripreso piena conoscenza, dopo il trasferimento da Comiso all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. A Comiso, il gelese si era presentato per l’asportazione di una cisti mandibolare, che pare si fosse formata vicino ad un dente. Si è affidato ad uno specialista ragusano. Durante l’intervento, però, qualcosa a quanto pare non è andata per come avrebbe dovuto. Il quarantaduenne ha perso conoscenza e sembrava non rispondere più ai parametri vitali. Nell’arco di pochi minuti, il dramma è calato sulla famiglia. E’ stato disposto il trasferimento a Vittoria e solo nelle scorse ore le sue condizioni sembrano essersi stabilizzate. La moglie e i familiari hanno seguito, nel pieno dell’angoscia, l’evoluzione del quadro clinico del quarantaduenne. Se ci sia stato un errore medico, probabilmente lo stabiliranno i pm della procura di Ragusa.