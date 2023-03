In via Goya azione dolosa, auto distrutte dalle fiamme: denunciato un pregiudicato

Gela. E’ stato identificato il presunto responsabile dell’incendio di via Goya, verificatosi a fine febbraio. Equipaggi della polizia e del comando vigili del fuoco erano intervenuti proprio per l’azione di fuoco, di natura dolosa, che ha distrutto diverse autovetture. Quella notte, sono stati danneggiati tre autoveicoli in uso al medesimo nucleo familiare e ulteriori due mezzi parcheggiati nell’area coinvolta dell’incendio. Al termine delle indagini la sezione investigativa del commissariato ha trasmesso alla procura diverse risultanze investigative. Si ritiene che ad agire sarebbe stato un pregiudicato 45enne, indicato come autore materiale dell’atto intimidatorio.