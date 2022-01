Incendio all’Ecofining di raffineria, “Una Buona Idea”: “Eni non rinunci agli investimenti”

Gela. L’incendio delle scorse settimane, all’impianto Ecofining di raffineria, ha determinato il sequestro dell’area, per consentire gli accertamenti, autorizzati dalla procura che ha avviato indagini. Nel gruppo di “Una Buona Idea”, che in giunta è rappresentato dall’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano, nessuno nasconde la preoccupazione che Eni possa eventualmente decidere di stoppare il progetto di investimento, già avviato con la riconversione green della fabbrica di contrada Piana del Signore. “Da una parte, c’è la necessità di scongiurare l’ipotesi che Eni, a fronte di vicende di questo tipo, smetta di investire nel nostro territorio, soprattutto perché per anni si è cercato di ricucire il profondo divario tra la città e la società. Dall’altra pare, c’è l’imprescindibile necessità che la procura, che ha sequestrato l’area per i dovuti accertamenti, sia celere nel compiere l’attività e l’azione, alle quali è deputata naturalmente”, dicono gli esponenti del movimento pro-Greco. Per i civici, nonostante l’accaduto, i manager Eni non devono fare passi indietro ma invece confermare gli investimenti.