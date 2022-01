“Liberamente”, documento politico al sindaco: “Manutenzioni e superare le criticità”

Gela. Non è ancora una prova del nove politica, ma gli esponenti di “Liberamente” si aspettano che il sindaco Lucio Greco dia seguito ad una programmazione, che loro stessi hanno sostenuto, entrando in giunta, con l’assessore Giovanni Costa. Le priorità sono ben chiare, messe nero su bianco da un tecnico, come l’ex dirigente comunale Costa. “Liberamente” punta parecchio su un piano complessivo, che permetta di rafforzare le manutenzioni degli istituti scolastici e quelle delle strade cittadine. Due punti fermi, che i consiglieri comunali Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti hanno riportato in un documento politico, ad inizio gennaio consegnato al sindaco Lucio Greco. “Dopo l’insediamento della giunta, per il rilancio amministrativo – dice Grisanti – abbiamo subito iniziato a lavorare, insieme all’assessore Costa. Abbiamo individuato le priorità, che vanno necessariamente migliorate, ma sono emersi anche notevoli ritardi in vari procedimenti”. Nel documento politico, come conferma il consigliere, sono riportate “criticità” e “possibili soluzioni”. L’avvocato Greco l’ha preso in consegna e ne conosce il contenuto. Con il rilancio amministrativo, ha voluto mettere alle spalle le tante tensioni, spesso emerse nei rapporti con “Liberamente”. Il punto di contatto sembra proprio l’assessore Costa, individuato per l’esperienza maturata in settori complessi, come i lavori pubblici e le manutenzioni.