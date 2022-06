Incendio nel cantiere di via Martinica, container distrutto dalle fiamme

I fatti risalgono allo scorso fine settimana. Le fiamme si sarebbero sviluppate, in giornate di fermo del cantiere. Sarebbe stato un residente della zona ad accorgersene. “È un grande rammarico che cantieri così importanti subiscano danni di questo tipo – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – simili situazioni non dovrebbero mai verificarsi. Il danno lo subiscono la città, i residenti che da anni attendono le opere, i lavoratori impiegati e chi sta portando avanti l’intero cantiere. Noi non ci fermiamo. Bisogna essere più forti di chi si mette contro la città. I nostri uffici hanno operato sempre con solerzia per arrivare ad affidare i lavori e questi sforzi non saranno resi vani”.