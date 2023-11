Inchiesta Heraclea Volley, sponsorizzazioni fittizie: condanne confermate in appello

Gela. Condanne confermate dalla Corte d’appello di Caltanissetta nella vicenda emersa a seguito di un’indagine su irregolarità nelle sponsorizzazioni all’allora Heraclea Volley che militò nel campionato di B1. I giudici nisseni di secondo grado hanno ribadito quello che era già stato deciso, lo scorso giugno, dal tribunale di Gela. Due anni di reclusione sono stati imposti ad uno degli allora vertici della società sportiva, Mario Invincibile. In primo grado venne ritenuto responsabile, con il riconoscimento della continuazione, per irregolarità negli anni di imposta dal 2012 e fino al 2014. Un anno e nove mesi, invece, a Salvatrice Caffo; un anno e sette mesi per Salvatore Smecca; un anno e sei mesi a Massimo D’Andrea. Non sono stati accolti i ricorsi delle difese, sostenute dai legali Antonio Gagliano, Flavio Sinatra, Rosario Prudenti e Tommaso Vespo. Il periodo di riferimento arrivava fino al 2014, quando vennero finalizzati i controlli su quello che fu individuato come un sistema fraudolento, quasi del tutto concentrato su sponsorizzazioni che gli inquirenti ritennero “fittizie”. Secondo l’accusa, le operazioni sarebbero state solo un escamotage per ottenere vantaggi fiscali.