Inchiesta Ipab “Aldisio”, ricorsi in Cassazione: non sono stati accolti

Gela. La Corte di Cassazione non ha accolto i ricorsi presentati dalle difese di alcuni coinvolti nell’inchiesta sulla gestione dell’Ipab Aldisio. Si puntava principalmente sulla possibile insussistenza delle contestazioni mosse dai pm della procura, anche rispetto alle iniziali misure applicate. Secondo gli inquirenti, ci sarebbero state pesanti irregolarità anzitutto nei rapporti tra l’ex guida della casa di riposo, don Giovanni Tandurella, e i vertici della società privata “La Fenice”, che ottennero per un certo periodo la piena gestione di strutture e servizi. Atti che vennero successivamente dichiarati nulli dal commissario nominato dalla Regione. Gli inquirenti ritengono inoltre che ci furono irregolarità rispetto all’ottenimento di donazioni e lasciti concessi da ospiti della struttura e da familiari. Si tratta di un troncone dell’indagine che tocca soprattutto don Tandurella (difeso dal legale Giovanna Zappulla). Per il sacerdote, negli scorsi mesi, c’è stata la revoca degli arresti domiciliari ma sussistono altre misure. Il ricorso non è stato accolto neanche per la posizione dell’ingegnere Renato Mauro, amministratore della società “La Fenice”. E’ assistito dall’avvocato Giacomo Ventura che ha invece insistito per l’annullamento.