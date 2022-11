Caro vita, lunedì in piazza anche Cgil e Uil

Questa la piattaforma rivendicativa: 1) Applicazione immediata e reale di un tetto al prezzo dell’energia; 2) Moratoria di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi per le rate dellebollette in scadenza entro il 31/12/2023;3) Ampliamento dell’orizzonte temporale per la rateizzazione dellebollette almeno fino a giugno 2023; 4) Incremento del credito d’imposta per il caro energia elettrica dal 30 per cento al 50 per cento e l’introduzione di un meccanismo finalizzato allo slittamentodel termine per l’utilizzo dello stesso credito d’imposta legatoall’energia, ma anche al gas(ex art.1 DL 144 del 23/9/2022 co.1-4); 5) Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per fare fronte alleesigenze di liquidità determinate dall’aumento del prezzo dell’energiaelettrica; 6) Promozione, anche attraverso l’introduzione di uno specifico creditodi imposta del 50 per cento, impianti fotovoltaici per autoconsumo delle Pmiutilizzando le superfici dei capannoni e prevedendo semplificazioninelle relative autorizzazioni e nelle fasi di connessione alla rete; 7) Sospensione dei distacchi per morosità; 8) Ristoro per le Pmi utilizzando le risorse regionali disponibilisull’attuale programmazione per creare nuova liquidità atta acompensare il peso del costo energetico già sostenuto; 9) Azzeramento degli oneri generali di sistema almeno per il primosemestre 2023 e, a regime, la riforma strutturale della bollettaattraverso la traslazione, anche parziale, degli oneri generali di sistemasulla fiscalità generale e la previsione della redistribuzione del caricocontributivo al sistema degli oneri tra le diverse categorie di utentisulla base degli effettivi livelli di consumo; 10) Prelievo di solidarietà sugli extra-profitti, per tutta la duratabdell’emergenza, delle imprese di vendita di energia ai finidell’abbattimento delle bollette delle Pmi e rafforzamento dell’attivitàdi verifica di eventuali speculazioni su forniture di energia erogata; 11) Riforma del mercato elettrico e del gas con l’obiettivo di favoriremeccanismi più efficienti e meno onerosi nella formazione del prezzo; 12) Stabilizzazione delle agevolazioni relative agli ecobonus nelprossimo quinquennio in modo da implementare la produzione dafonti totalmente rinnovabili; 13) Aumento del valore dei bonus energetici e allargamento dellaplatea dei beneficiari attraverso l’innalzamento del tetto Isee; 14) Promozione e sviluppo delle Comunità Energetiche; 15) Credito d’imposta per tutto il 2022 e il primo semestre 2023 perl’acquisto del carburante agricolo; 16) Un adeguato e immediato programma di promozione perl’ortofrutta che ha subito notevoli cali di vendita.