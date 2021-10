Inchiesta “Parenti serpenti”, giovani accusati di spaccio di droga: c’è la prescrizione

Gela. L’inchiesta venne ribattezzata “Parenti serpenti” e portò anche ad arresti, soprattutto per spaccio di droga. Fatti, risalenti nel tempo, che il collegio penale del tribunale ha accertato, come ormai prescritti. Si è chiuso con un “non doversi procedere”, proprio per prescrizione, il dibattimento aperto nei confronti di Vincenzo Blanco, Giuseppe Morello, Giovanni Rinzivillo (1992), Filippo Sciandrello e Salvatore Scordio. Il dispositivo è stato letto dal presidente, Miriam D’Amore. Al termine della requisitoria, il pm Ubaldo Leo, ha indicato proprio la prescrizione per quasi tutti i capi di imputazione, ad eccezione di due, che erano addebitati a Rinzivillo e Scordio. Per la posizione dello stesso Rinzivillo ha concluso con una richiesta di condanna a quattro anni di reclusione, per la cessione di un panetto di hashish. E’ stata chiesta l’assoluzione, invece, per la vicenda legata a Scordio.