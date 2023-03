Incidenti stradali. Domenica drammatica in Sicilia, sette morti

Domenica drammatica in Sicilia, dove sette persone hanno perso la vita in due incidenti stradali. Il sinistro più grave si è verificato nel Trapanese, sulla SP16, dove sei

persone sono morte nello scontro frontale fra due auto. Una persona è rimasta ferita.

Nel Messinese è morto invece un giovane motociclista originario di Barcellona di Pozzo di Gotto. E’ finito fuori strada sulla Provinciale 1 per cause in via di accertamento.

Due feriti, per fortuna non gravi, invece, a causa di un altro scontro avvenuto in mattinata a Palermo, in via Sampolo, a ridosso del centro cittadino, dove un’auto si è ribaltata dopo aver urtato un mezzo parcheggiato.

Un tamponamento a catena si è verificato in serata sulla Mazara del Vallo-Palermo, alle porte del capoluogo. Sarebbero cinque le auto coinvolte ma senza gravi conseguenze. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.

foto: Vigili del fuoco

(ITALPRESS).