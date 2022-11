Indagine su centri scommesse, sequestrati e oscurati marchi in tre attività in città

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

È stato effettuato il sequestro preventivo delle insegne e dei marchi riconducibili alla Stanleybet Malta in esecuzione di un’ordinanza del gip del Tribunale di Catanzaro che prevede anche il divieto temporaneo di esercitare, in tutta Italia, l’attività di esercizio e raccolta di scommesse sportive. L’operazione di sequestro preventivo eseguita sul territorio nazionale in provincia di Caltanissetta ha interessato l’oscuramento di insegne e loghi di dodici attività di esercizio di raccolta scommesse sportive. La Divisione polizia amministrativa della Questura e il commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno eseguito il provvedimento rispettivamente nei confronti di tre esercizi operanti a Caltanissetta e tre in città. Analoghi provvedimenti sono stati eseguiti dai militari dell’arma dei Carabinieri nei Comuni diSerradifalco, Mussomeli, Campofranco, Vallelunga Pratameno, Riesi e Butera per un totale di sei esercizi di raccolta scommesse[./vc_column_text]