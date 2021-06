Indagine su piano costruttivo, chiesta archiviazione per ex sindaco e consiglieri

Gela. Non ci sono elementi per proseguire l’indagine e ieri, davanti al gup, il pm Mario Calabrese ha insistito per l’archiviazione. Ormai tre anni fa, vennero avviati approfondimenti su una delibera, che arrivò all’assise civica. Si ipotizzava l’abuso d’ufficio. Il provvedimento riguardava l’approvazione di un piano costruttivo, per un totale di nove villette residenziali. Un provvedimento che venne contestato, su denuncia dell’ex proprietario di un’area, finita nei progetti Peep. Partì l’indagine, che però ha confermato la regolarità delle procedure adottate, anche dall’assise civica. Diverse segnalazioni inoltrate agli investigatori si rivelarono non corrispondenti all’effettiva entità del progetto. Così, ieri l’archiviazione è stata richiesta per la posizione di tutti i coinvolti, che erano stati chiamati in causa. Per la procura, non ci sono le condizioni per individuare possibili reati. Si tratta dell’ex sindaco Domenico Messinese, dell’allora assessore all’urbanistica Francesco Salinitro, dell’ex segretario generale del Comune Pietro Amorosia, dei dirigenti Orazio Marino ed Emanuele Tuccio, dei funzionari comunali Angelo Casa e Giacomo Cascino, dell’ex presidente del consiglio comunale Alessandra Ascia, degli allora consiglieri Guido Siragusa, Antonino Biundo, Carmelo Orlando, Romina Morselli, Sandra Bennici, Vincenzo Cascino e Cristian Malluzzo. Il pm ha confermato la richiesta di archiviazione per tutti, così come richiesto da diversi legali presenti in aula e che hanno proposto memorie, nelle quali si esclude qualsiasi irregolarità.