Interventi per l’ex Isaf, nel sito Eni Regione autorizza sistema di trattamento rifiuti speciali

Gela. La procedura per arrivare alle autorizzazioni è partita circa tre anni fa e nel frattempo c’è stato il subentro di Eni Rewind, che ha acquisito il sistema dalla società Nico che aveva attivato l’iter. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha autorizzato “la realizzazione e l’esercizio” di quella che viene definita nelle carte “piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali liquidi e fangosi”. Si innesta nel processo di decommissioning dell’ex Isaf. Lo scorso anno, proprio la società siracusana Nico aveva ottenuto un primo riscontro dagli uffici regionali. Il progetto, si ritenne, non andava sottoposto a valutazione di impatto ambientale e ci fu parere favorevole per la procedura Vinca. L’intervento progettato riguarda un sistema già in funzione, nel sito Eni, con un modulo presente all’isola 9. Venne rilasciato parere favorevole dalla commissione tecnica specialistica. Verrà così innestato un secondo modulo. “L’obiettivo del progetto è lo svuotamento del decantatore 925 S08 e del parco serbatoi annesso all’impianto, in disuso, per la produzione di acido fosforico di proprietà di Isaf Spa in liquidazione, presso l’isola 9 dello stabilimento della Raffineria, ed il successivo trattamento di neutralizzazione, inertizzazione e stabilizzazione dei residui giacenti nel decantatore e nei serbatoi adesso connessi”, riportava la documentazione allora sottoposta all’attenzione del dipartimento ambiente.