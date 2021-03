“Interventi sulla Gela-Catania decisivi”, Alario: “E’ un collegamento fondamentale”

Gela. I lavori sulla Gela-Catania, affidati dalla Regione e annunciati ieri dall’assessore Marco Falcone, sono considerati fondamentali dal segretario confederale dell’Ugl Andrea Alario, che più di una volta, anche in passato, ha fatto riferimento a questi interventi. “Lo dico dal 2018 e l’ho inserito in tutte le relazioni, l’ho spiegato in tutte le interviste e in tutte le trasmissioni e pure con note per il Recovery plan – dice – intervenire su questa strada è decisivo, può ripartire lo sviluppo della città. E’ l’unico collegamento verso il nord e verso gli stati europei; un collegamento con l’aeroporto di Catania e l’interporto, che riduce il costo del trasporto su gomma, sia per la nostra città sia per Niscemi, consentendo al carciofo violetto doc di essere trasportato in tutti i paesi, riducendo i visti. E’ molto importante per la nostra agricoltura e per quello che resta del polo industriale. E’ inoltre un ottimo collegamento con l’area metropolitana di Catania per i nostri giovani studenti”.