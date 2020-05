Ipab “Aldisio”, lavoratori “Fenice” si mobilitano: “Non tagliateci fuori da assunzioni”

“Non vogliamo credere che il prossimo 31 maggio saranno fuori dalla struttura, come anticipano alcune fonti. Tornare alla gestione pubblica non significa sopprimere posti di lavoro. Possiamo essere d’accordo sul nuovo modello d’impresa ma ci chiediamo e chiediamo come possa essere gestita una struttura per anziani, non conoscendo dinamiche e reali bisogni – spiegano i sindacalisti della Fp-Cisl Gianluca Vancheri e Nicola Di Benedetto – ci lascia perplessi la dotazione di organico. Se oggi sono trenta le unità che accudiscono gli anziani, quale servizio di qualità potrà essere assicurato riducendo a sette, sottolineiamo sette, il numero degli operatori? Vogliamo sperare che si stia pensando a non privarsi dell’esperienza dei dipendenti della “Fenice” che vanno assorbiti nel rispetto delle linee guida predisposte dalla prefettura. Gestire una casa di riposo è cosa serie, non serve la fantasia ma l’applicazione di un contratto di lavoro che ne disciplina le prestazioni sette giorni su sette e h24. Un contratto che serve a coprire servizi essenziali, come assistenza sanitaria, cucina, lavanderia, pulizia, servizio di portierato, uffici amministrativi e sorveglianza Covid”. I lavoratori sono riuniti in assemblea permanente e chiedono che vengano rispettati impegni, assunti anche in prefettura.