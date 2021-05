Ipab “Aldisio”, verso richiesta di consiglio monotematico: “Fatti molto gravi”

“In commissione servizi sociali – dice il consigliere Romina Morselli – proporrò di presentare una richiesta ufficiale di monotematico sull’Ipab. Quello che scrivono i giudici del Tar è molto grave e riguarda una struttura pubblica. Come commissione, lo scorso anno, avevano sollevato la possibilità che fossero state attivate procedure non in linea con la normativa. Ora, la sentenza conferma quello che avevamo detto. Spero che gruppi politici come il Movimento cinquestelle e il Pd, che spesso hanno chiesto di approfondire in aula vicende amministrative importanti, possano aderire alla richiesta. Dobbiamo dare risposte anche alle famiglie che per un certo periodo hanno dovuto pagare rette ad una società privata. A questo punto, anche il centrodestra dovrà dare risposte alla città”. Dalla maggioranza fanno capire che la vicenda, in attesa di eventuali ulteriori risvolti, è tenuta sotto stretta osservazione, anche da un punto di vista più strettamente politico.