Scatti Ramistella in mostra in Vietnam: otto fotografi nell’iniziativa dell’ambasciata

Gela. Alcuni scatti della fotografa gelese Roselena Ramistella sono in mostra al Vincom Center for Contemporary Art di Hanoi nella collettiva che presenta il lavoro di otto giovani artisti europei”. “Unexpected Paths: Viewpoints from Europe” si svolge nell’ambito della rassegna ”Photo Hanoi 2021” ed è organizzata con la collaborazione anche dell’ambasciata italiana. Nello spazio espositivo della capitale vietnamita fino al 12 giugno viene illustrato il punto di vista dei fotografi di otto nazioni. Ogni gruppo di immagini è stato scelto dal rispettivo dipartimento culturale con l’obiettivo di presentare l’attività che fornisca la diversa prospettiva, il modo di osservare e i valori, nella speranza di colmare le distanze culturali. Eseguiti in Vietnam e in altri stati, questi lavori conducono l’osservatore in sentieri inaspettati, raccontano le vite di altri popoli e un modo di pensare che può sembrare distante.