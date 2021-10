Irregolarità per il motore di un’imbarcazione, chieste due condanne

Gela. L’indagine si mosse intorno all’utilizzo di un motore, destinato ad un’imbarcazione. Ci sarebbero state irregolarità e il sospetto della provenienza illecita. Le verifiche degli inquirenti si concentrarono sulle attività al porto rifugio, poi interessato anche da un’inchiesta più ampia su un giro di furti, anche di carburante. Questa mattina, il pm Ubaldo Leo, a conclusione della requisitoria, ha chiesto la condanna a quattro anni di detenzione, per Antonino Di Modica. Sarebbe stato lui ad avere il ruolo principale, in quello che viene considerato un riciclaggio del motore, ritenuto di origine furtiva. La condanna a due anni di detenzione è stata chiesta per un altro imputato, Vincenzo Di Dio, ritenuto responsabile di favoreggiamento, rispetto ad una fattura che fu sottoposta a verifica dagli inquirenti. L’unica assoluzione il magistrato l’ha richiesta per Angelo Cannizzo (difeso dall’avvocato Nicoletta Cauchi).