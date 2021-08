Isole ecologiche, la soluzione contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti

Durante la stagione estiva la frazione balneare di Manfria si popola a dismisura e il problema dello smaltimento dei rifiuti a cui tutto l’anno fanno fronte i residenti della zona, adesso diventa di difficile gestione. Però, nonostante la stagione estiva stia volgendo al temine, non è mai troppo tardi per prendere provvedimenti. Infatti, l’amministrazione comunale ha già previsto un’isola ecologica che sarà inaugurata nei prossimi giorni. “Entro qualche giorno se ne aprirà un’altra nella zona Manfria-Roccazzelle e siamo convinti che i cittadini apprezzeranno lo sforzo che l’amministrazione sta mettendo in campo per migliorare la vivibilità e soprattutto per mantenere la citta più pulita – afferma il sindaco, Lucio Greco – c’è stato un disguido sull’area precedentemente individuata, ma tutto è stato risolto”. L’isola ecologica di Borgo Manfria resterà attiva in via sperimentale sino al mese di settembre, a differenza di quella di Spinasanta, il cui termine è previsto per la fine di dicembre. Non si esclude l’opzione di lasciarle attive a lungo termine qualora i risultati dovessero essere soddisfacenti.