Fabiano Fiaccabrino saluta l’Aprilia: “Esordio al Cev su Honda Hrc del team Pileri”

Ierim a Varano, il talentuoso motociclista gelese ha mantenuto le aspettative transitando sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione, in entrambe le gare in programma. Da stamattina Fabiano passa le consegne con il passaggio dall’Aprilia racing derivata di serie alla più performante Honda Hrc. Dal prossimo anno sarà impegnato nel Cev (Campionato europeo velocità) con il team Pileri, noto per avere scoperto campioni del calibro di Loris Capirossi e Valentino Rossi.