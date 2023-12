Istituti scolastici accorpati, Donegani: “Politica accondiscendente, vadano via”

Gela. “Prima vanno via e meglio è”. Il fondatore del laboratorio”PeR”, Miguel Donegani, contesta ciò che non è stato fatto dall’amministrazione comunale rispetto al dimensionamento scolastico. Ieri, il consigliere comunale FdI Salvatore Scerra ha sottolineato che ci saranno “danni enormi” dagli accorpamenti definiti. “Non ci hanno ascoltato, se lo avessero fatto oggi la situazione sarebbe diversa. Una vergogna e un’incompetenza ormai talmente quotidiane da non stupirsi più. Ma ad andarci di mezzo sono i nostri alunni, i nostri figli e il personale scolastico. Siamo stati i primi a sollevare la questione. Abbiamo chiesto nel dicembre del 2022, sia ai consigli comunali che alle giunte con a capo i sindaci – dice Donegani – di deliberare il no al dimensionamento scolastico e sottoporlo al presidente della Regione. Ricordiamo che il provvedimento nazionale prevedeva l’innalzamento del numero di alunni da 600 a 900, questo avrebbe portato ad accorpare gli istituti. Non hanno fatto nulla. Il governo campano, con il presidente della Regione in testa, raccogliendo le istanze dei Comuni ha aperto una vertenza contro il provvedimento. Il Tar ha dato ragione bloccando il dimensionamento scolastico in Campania”.